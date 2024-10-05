حماس تنعى قياديا في كتائب القسام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعت حركة حماس الفلسطينية سعيد عطا الله، القيادي في كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة.

وقلت الحركة: "إن إسرائيل قتلت سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته بعد قصف منزله في مخيم البداوي بطرابلس شمالي لبنان"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية، قد أفادت بأن طائرة بدون طيار درون إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي، في شمال لبنان.

وتداولت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر النيران وهي مشتعلة في شقة بأحد المباني، في المخيم الذي يقع قرب مدينة طرابلس.