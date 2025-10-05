تساقط أمطار خفيفة على منطقة القباري غرب الإسكندرية وانخفاض بدرجات الحرارة

شهدت منطقة القباري غرب الإسكندرية، مساء اليوم، تساقط أمطار خفيفة تزامنًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث سجلت الصغرى نحو 20 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان سابق استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة أيضًا إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يسهم في تلطيف الأجواء نهارًا وليلاً، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.