وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددا من المشروعات التعليمية الجديدة ويتابعان سير انتظام العام الدراسي

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، وكان فى استقباله أحمد خالد محافظ الإسكندرية؛ وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، وافتتاح عدد من المنشآت التعليمية، والوقوف على انتظام المدارس فى العام الدراسي الجديد، والاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية التعليمية.

وافتتح الوزير والمحافظ مدرسة الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية، والتي تضم ١٧٤٠ طالبًا وطالبة، وتشمل ٤٢ فصلًا دراسيًا ومعامل متطورة للعلوم والكمبيوتر، فضلًا عن مكتبة مزودة بالمراجع والوسائل التعليمية الحديثة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، حيث حرصا على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول، كما تحدث الوزير محمد عبد اللطيف مع طلاب الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تم إدراجها حديثا ضمن المناهج الدراسية، موضحا أن تدريس هذه المادة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب وإعدادهم لوظائف المستقبل، واصفا بأنها "اللغة الحديثة القادمة للعالم".

وذكر الوزير، أن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجانب الياباني تتيح للطلاب تعلم المهارات التكنولوجية الحديثة بصورة تفاعلية، ويحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج على شهادة معتمدة دوليًا من اليابان، مما يعزز فرصهم في المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أجرى الوزير حوارا مع الطلاب حوّل نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أنه يتيح للطلاب الاختيار بين عدة مسارات أكاديمية وتطبيقية، مع فرص امتحانية متعددة مما يخفف العبء عن الطالب وولي الأمر.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية بزيارة المدرسة القومية الدولية، حيث تفقدا عددا من الفصول بالمدرسة.

وأثناء تفقد فصول الصفين الرابع والسادس الابتدائي خلال حصة اللغة العربية، حرص الوزير على الاطلاع على كراسات الطلاب، ومتابعة تطبيق المناهج وآليات دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، أعرب عبد اللطيف عن سعادته بزيارة الإسكندرية ومتابعة سير العمل في مدارسها، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المنتظمة للمحافظات، للوقوف على احتياجات الميدان ودعم المدارس في مختلف الجوانب الفنية والإدارية.

وأكد الوزير أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة يعكس التزام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، مشيدًا بدعم محافظة الإسكندرية وقياداتها للمنظومة التعليمية، وبجهود العاملين في الحقل التعليمي الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

ومن جهته؛ رحب محافظ الإسكندرية بافتتاح وتفقد الوزير لعدد من مدارس الإسكندرية؛ مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص الدولة بجميع أجهزتها على متابعة الارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق الصالح الطلاب.

وأكد أن المحافظة تعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم الطلاب، حيث تم الانتهاء من إنشاء ما يقرب من ٤٣ مدرسة جديدة خلال العام الحالي لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير مناخ دراسي ملائم للطلاب.