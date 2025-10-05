تطوير وتجميل وتشجير الطريق الزراعي بمركز أبو حمص لتعزيز المظهر الحضاري

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء لإبراز الوجه الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وذكرت المحافظ أن إدارة البيئة بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة سماح القاضي، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، نفذت حملة مكبرة لتجميل وتطوير الطريق الزراعي بالمركز، شملت أعمال تنظيف ودهان وتشجير 6 جزر وسطى، حيث تم تشجيرها وتقليم الأشجار ورفع المخلفات المتراكمة، إلى جانب دهان الأرصفة والعلامات المرورية لتحسين المظهر العام للطريق.

كما تم دهان وتنظيف كوبري أبو حمص على الطريق الزراعي، وإزالة البوص والحشائش الجافة على جانبي الطريق، ورفع المخلفات ومسح الأتربة المتراكمة، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرق.

وأكدت عازر استمرار تنفيذ هذه الجهود في جميع مراكز ومدن المحافظة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والاهتمام بالمسطحات الخضراء، مشددة على تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استدامة تلك الأعمال وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بمحافظة البحيرة.