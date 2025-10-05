عوض: مصر الجديدة تحتاج إلى عقول واعية وسواعد مخلصة تمتلك العلم والقدرة لمواجهة الصعاب

وزيرة التنمية المحلية للخريجين: اليوم بداية مرحلة جديدة مليئة بالفرص والتحديات



شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم، احتفالية الجامعة الألمانية بتخريج دفعات جديدة من طلاب عدد من كليات الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي نحو 600 طالب وطالبة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، وبوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وخلال كلمتها في الاحتفالية، أعربت "عوض" عن سعادتها لحضور هذه المناسبة الغالية للاحتفال سوياً بتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات الجامعة الألمانية بالعاصمة الجديدة، هذه الجامعة المرموقة التي أصبحت خلال سنوات قليلة نموذجاً يُحتذى به في التعاون العلمي والثقافي بين مصر وألمانيا، ومنارة للتميز الأكاديمي والإبداع البحثي.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: «أبنائي وبناتي الخريجين، اليوم هو يومكم، يوم الحصاد بعد سنوات من الجهد والاجتهاد، وبداية مرحلة جديدة مليئة بالفرص والتحديات، وأنتم الآن تنتقلون من مقاعد الدراسة إلى ساحات العمل والعطاء لتسهموا بعلمكم وابتكاركم في خدمة وطنكم».

وأشارت إلى أن مصر الجديدة تحتاج إلى عقول واعية وسواعد مخلصة مثلكم تمتلك العلم والإيمان والقدرة على مواجهة الصعاب، فلتجعلوا من هذا التخرج نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق، ولتتذكروا دائماً أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والالتزام والعمل من أجل الصالح العام.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية خالص التقدير لأسر الطلاب من أولياء الأمور، مؤكدة أنهم الشركاء الحقيقيون في هذا النجاح بعد ما بذلوه من جهد وصبر وتضحية من أجل أن يصل أبناؤهم إلى هذه اللحظة السعيدة، مضيفة أن فرحة الأسر اليوم هي ثمرة تعبهم وإيمانهم بأبنائهم، وهي وسام على صدورهم جميعاً.

ووجهت الوزيرة أيضاً كل التحية للجامعة وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس على ما قدموه من رسالة سامية في بناء العقول وصقل مهارات الطلاب الخريجين، مؤكدة أنهم أثبتوا أن الجامعات ليست فقط مؤسسات للتعليم، بل مصانع لإعداد القادة ورواد التنمية.

ولفتت إلى أن ما حققته الجامعة الألمانية الدولية خلال فترة وجيزة من تميز أكاديمي وشراكات علمية رفيعة المستوى يعكس ما نطمح إليه جميعاً من نموذج متكامل للتعليم الحديث القائم على الإبداع والانفتاح على العالم.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: «أبنائي الطلبة، واجهوا أي تحديات في طريقكم بالعزيمة والإيمان بالنجاح، وأثبتوا لأنفسكم أنكم قادرون على التميز، واجعلوا من قيمكم وأخلاقكم نبراساً يوجه مسيرتكم، فالعلم دون القيم لا يصنع نهضة، والنجاح بلا انتماء لا يبني وطناً».

وشهدت الاحتفالية إلقاء كلمات من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية، وبوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، أعربوا خلالها عن سعادتهم بتخريج دفعات جديدة من الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحول الحلم إلى حقيقة.

كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية والحكومة المصرية والقيادة السياسية على الدعم الذي تقدمه للجامعات الألمانية بالقاهرة، في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين.

واختُتم الحفل باستعراض طابور الخريجين، وحفل فني لبعض الشباب الموهوبين من خريجي الجامعة.