محافظ الإسكندرية يتابع ميدانيًا إزالة أجزاء العقار المائل بلامبروزو وفق التوصيات الهندسية

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ميدانيًا بدء أعمال إزالة الأجزاء التي أوصت اللجنة الهندسية بإزالتها من العقار المائل بمنطقة لامبروزو، عند تقاطع شارعي بدر الجمال وابن الشجري بنطاق حي وسط، وذلك في إطار الإجراءات العاجلة التي تتخذها المحافظة لدرء الخطورة والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المحيطة.

ووفق بيان اليوم الإثنين، تتم تُنفذ أعمال الإزالة بأسلوب هندسي حذر وعلى مراحل مدروسة، بما يتناسب مع الحالة الإنشائية للعقار وطبيعة المنطقة المحيطة، تحت الإشراف الفني لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبإشراف الدكتور التوني محمود التوني، أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، مع المتابعة المستمرة للحالة الإنشائية للعقار وتحديد خطوات التنفيذ تباعًا وفقًا للتقييم الفني، بما يضمن أعلى معدلات الأمان.

وتواجدت قوات الحماية المدنية بموقع العقار بالتزامن مع بدء أعمال الإزالة، ضمن إجراءات التأمين والجاهزية للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع استمرار تأمين محيط العقار ومنع الاقتراب من نطاق الأعمال حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي إطار تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، جرى الاستعانة بعدد من المعدات والإمكانات الفنية التابعة لشركات البتروكيماويات ومياه الشرب والكهرباء، لدعم فرق العمل وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة وفقًا للمتطلبات والتوصيات الهندسية.

وجاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية والجهات الفنية المعنية، لمتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق المباشر بين مختلف الجهات المشاركة.

وأكد المهندس أيمن عطية أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشددًا على الالتزام الكامل بالتوصيات الفنية والهندسية وتنفيذ الأعمال وفق خطوات محسوبة ودقيقة، وعدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بناءً على تقييم المختصين للحالة الإنشائية للعقار، مع توفير جميع المعدات والإمكانات اللازمة لدعم أعمال الإزالة والتأمين.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن التعامل مع العقار يتم من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الإشراف الهندسي المتخصص والتنفيذ الميداني والتأمين المستمر للموقع، مؤكدًا استمرار المتابعة على مدار الساعة حتى الانتهاء من إزالة مصادر الخطورة وتأمين العقار ومحيطه.

وتواصل محافظة الإسكندرية، من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المتابعة اللحظية لأعمال الإزالة والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية والفنية، مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين، لحين الانتهاء من الأعمال وفقًا لما تقرره اللجنة الهندسية المختصة.