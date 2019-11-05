روحاني: إيران ستبدأ غدا خطوتها الرابعة في خفض الالتزامات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن بلاده ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول اليوم: "الخطوة الرابعة التي سنبدأها غدا ستكون في موقع فردو، لدينا وفقا للاتفاق النووي ألف و44 جهازا للطرد المركزي في مفاعل فردو، وكان من المفترض وفقا للاتفاق النووي، أن تدور أجهزة الطرد المركزي في فردو دون ضخ الغاز فيها، اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة قابلة للعودة إذا ما أوفت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".

وشدد في الوقت نفسه على أن الجمهورية الإسلامية "سترفع مستوى التخصيب بقدر ما تحتاجه".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.