كافاني: ديربي مانشستر مواجهة لكتابة التاريخ

يريد إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، أن يكتب تاريخًا جديدًا لكرة القدم في مدينة مانشستر، عندما يلتقي الشياطين الحمر مع الجار مانشستر سيتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان المهاجم الأوروجوياني قد غاب عن مواجهات يونايتد الثلاث ضد السيتي في الموسم الماضي لأسباب مختلفة، وقد يشارك في ديربي مانشستر للمرة الأولى في مسيرته غدًا.

وقال كافاني في حديث للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أتفهم جيدًا ما تعنيه هذه المباريات ومدى أهميتها للنادي والجماهير".

وأضاف:" أعتقد أن بعض المباريات تكتسب أهمية قصوى بسبب تاريخ المواجهات والمنافسة الكبيرة بين النادي وغريمه".

وشدد"جميع اللاعبين يرغبون في المشاركة في المباريات من هذه النوعية، وأنا كذلك أيضًا، لأنها تمثل مناسبات خاصة. إنها مباريات تاريخية وتظل عالقة في أذهان الجميع إلى الأبد".

وأشار:" أحتفظ بذكريات من بعض مباريات الديربي مع باريس سان جيرمان ضد مارسيليا التي كنت محظوظًا بالتهديف فيها".

وأكد:" التسجيل في هذه المباريات يمنحك شعورًا مميزًا ويجعلك سعيدًا للغاية".

وأوضح:" في الموسم الماضي، كان البعض يتحدثون إليّ عن اقتراب موعد مباراة الديربي، تحدثوا معي أيضًا عن مواجهة ليفربول وماذا تعنيه بالنسبة لهم، إنها واحدة من أهم المباريات، ويمكنك أن تشعر بأهميتها وبما تعنيه، الأمر نفسه ينطبق على هذا الديربي، إنها مباراة خاصة تريد الجماهير منا نفوز بها".

ووجه كافاني رسالة لجماهير مانشتر يونايتد تضمنت:" أطلب منهم الإيمان بالفريق وباللاعبين الذين بلا شك سيبذلون كل ما في وسعهم لمواصلة التحسن والتطور ولرد الجميل لهم بتحقيق أفضل النتائج. أنا سعيد للغاية بوجودي في يونايتد، وخالص تمنياتي لكل جماهير النادي".