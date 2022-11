لقي 13 شخصًا مصرعهم، حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال شرق موسكو.



وقال حاكم المنطقة سيرجي سيتنيكوف، عبر تطبيق تليجرام، إنه بحسب المعلومات الأولى، تسبب الحريق بسقوط 13 ضحيّة، كما نقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت.



وأضاف أن الحريق الذي اندلع في مقهى "بوليجون" ليل الجمعة السبت، أُخمد صباحًا، مشيرًا إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.



وبحسب أجهزة الطوارئ، فإن الحريق أتى على مساحة 3500 متر مربع.



وذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، الروسية، نقلا عن مصدر في الشرطة، قوله إنه تمّ إجلاء 250 شخصًا من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليلًا.







A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died.

