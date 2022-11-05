ترامب يتأهب للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أمام حشد من المناصرين المجتمعين في ولاية أيوا "من المرجّح جداً جداً جداً أن أترشّح (للانتخابات الرئاسية في عام 2024). استعدّوا".

وأضاف ترامب "سنستعيد الكونجرس، سنستعيد مجلس الشيوخ"، مؤكداً أنه "في العام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع".

ويواصل الملياردير، الذي لم يعترف أبداً بهزيمته في انتخابات العام 2020 والذي يلمّح منذ أشهر إلى فكرة الترشّح لولاية جديدة، إحكام قبضته على الحزب الجمهوري.

ودعم ترامب عدداً كبيراً من المرشّحين لـ"الانتخابات النصفية"، كما ضاعف التجمّعات لهذا الهدف. ومن هذا المنطلق، قد يُنسب إليه الفضل في حال فوزهم وتمكّنهم من حرمان الرئيس الديموقراطي جو بايدن من الأغلبية في الكونجرس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوزاً كبيراً للجمهوريين في مجلس النواب الذي سيتمّ تجديده بالكامل، كما يتّجهون للحصول على غالبية ضيّقة في مجلس الشيوخ حيث يجري التنافس على ثلث المقاعد.

وإذا تأكّدت تلك التوقعات، يبدو أنّ دونالد ترامب مصمّم على الاستفادة من الزخم لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه في أسرع وقت ممكن، وبالتالي قطع الطريق أمام المنافسين المحتملين، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.