أكدت المخرجة بتول الدعاوي أن القطاع الفني والسياحي بالمملكة العربية السعودية يشهد طفرة كبري بسبب الإجراءات والتحفيزات التي أقرتها المملكة مؤخرا مشيرة إلى أن المملكة تحولت إلى وجهة سياحية عالمية يقصدها الزائرين من مختلف الدول.

وشددت في حوار مع برنامج عيش صباحك علي إذاعة نجوم إف إم على أن المملكة تضم معالم سياحية أثرية و ثقافية رائعة، نجحت في الترويج لها عالميًا واتخذت خطوات لتغيير منظور السياحة وباتت أحد محاور الدخل القومي.

وأوضحت أن السياحة ركيزة أساسية ضمن رؤية السعودية 2030 والتي تستهدف تعزيز الموارد لتمويل خطط تحويل المملكة إلى واحدة من الوجهات الأكثر زيارة في العالم.

وأضافت بتول أن وتيرة العمل في السعودية أصبحت سريعة ومتلاحقة وفي تطور كبير، وأن من أهم الإجراءات التى اتخذتها المملكة هو إتاحة التصوير في المناطق الأثرية التاريخية والسياحية مما دفع شركات إنتاج عالمية للإقبال على هذه المناطق وطلب تصوير أعمال فنية بها مما ساهم في الترويج لهذه المناطق عالميًا وجذب المزيد من السياح.

وأشارت إلى حصولها على فرصة ومساحة كبيرة للإبداع في معرضها هناك بما أتاح لها التصوير بطرق مختلفة، لافتة أن الجيل الجديد في المملكة العربية السعودية نظرته أصبحت مختلفة ويتلقون دعمًا كبيرًا، مشيرة إلى أن المملكة في إطار التنوع أقامت فعاليات فنية ومعارض بعدد من الأماكن المختلفة من بينها منطقة “الدرعية” الأثرية التي أقيم بها أكبر معرض للفنون.

وأكدت أن دعم المملكة حاليا للقطاع الفني بكافة أشكاله قد نجح في خلق بيئة تفاعلية فريدة من نوعها، تربط بين الترفيه والثقافة بشكل متكامل، وأتاحت للجمهور المحلي والزوار من الخارج فرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة ثقافية غنية تجمع بين الماضي والحاضر وتستشرف المستقبل.

وأشارت بتول إلى الدور المهم الذي يلعبه موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في تعزيز السياحة بالمملكة حيث يعتبر واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية والترفيهية ليس في المملكة وحدها بل في العالم كله، وبات وجهة سياحية عالمية تساهم في جذب الزوار للمملكة من مختلف دول العالم كما عزز صورة الرياض كمركز حضاري وثقافي وترفيهي.

وأشارت إلي أنها تتعاون مع الهيئة العامة للترفيه منذ 3 سنوات في تصوير إعلانات وفعاليات موسم الرياض والأماكن المختلفة بالمملكة.

وتابعت: أن الموسم شهد تطورا كبيرا على مدار العامين الماضيين من حيث تنوع الفعاليات ومستوي المشاركين في المهرجان الذي يشهد توافد أبرز نجوم العالم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والترفيهية.

وكشفت بتول عن تفاصيل “معرض الذكريات” الذي قدمته العام الماضي مع المصور أيمن عباس في موسم الرياض، قائلة: "من أكثر الفعاليات المقربة إلى قلبي، وكان شرف لي أنه يكون أول معرض بالسعودية يستمر لمدة 6 أشهر، والإقبال كان كبيرًا وردود الفعل كانت إيجابية، والفكرة جاءت من المستشار تركي آل الشيخ كهدية لي أنا والمصور أيمن عباس لعرض أعمالنا خلال السنوات الماضية".

وأضافت أنها قررت عرض صورًا لعدد من الفنانين التي قامت بتصويرهم بالإضافة إلى عدد من الصور التي لها علاقة بالموضة والأزياء في "معرض الذكريات"، قائلة: "تم تشييد المكان في منطقة البوليفارد بشكل سريع، وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا".

وعن مشاريعها المستقبلية أوضحت أنها تعمل حاليا على أكثر من مشروع له علاقة بأفلام ومسلسلات، بالإضافة إلى فكرة فيلم قصير ستبدأ العمل عليه قريبًا، مع مشروع تصوير وثائقي بطريقة مختلفة.