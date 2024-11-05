سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كمالا هاريس لإذاعة "كيه دي كيه ايه" إنها تعتزم قضاء ليلة الانتخابات في جامعتها السابقة في واشنطن العاصمة.

وأضافت: "سأكون في جامعتي الأم، في جامعة هوارد".

وتابعت هاريس أنها تعتزم أولا تناول العشاء مع عائلتها، ومع العديد من أقاربها الزائرين.

يذكر أن جامعة هوارد هي واحدة من الجامعات التاريخية للسود في الولايات المتحدة والتي لا تزال تجذب الطلاب السود.

وقالت هاريس إنها ستتحدث مع المواطنين طوال يوم الانتخابات وستواصل تذكيرهم بالإدلاء بأصواتهم.

ودعت المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في عدة منشورات على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي، قائلة "اليوم، نصوت من أجل مستقبل أكثر إشراقا".