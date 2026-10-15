حريق بسفينة تجارية رومانية بعد انفجار قرب الحدود الأوكرانية دون إصابات بين أفراد الطاقم

اندلع حريق في سفينة تجارية بالمياه الرومانية قرب الحدود الأوكرانية، عقب وقوع انفجار، حسبما قال وزير الدفاع رادو ميروتسا لمحطة "ديجي 24" الرومانية، الأربعاء.

وقال ميروتسا إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هجوم بطائرة مسيرة قد تسبب في اندلاع الحريق، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الرومانية لم ترصد على شاشات الرادار أي طائرة مسيرة متجهة نحو السفينة.

وتتجه السفينة حاليا إلى ميناء كونستانتسا الروماني على البحر الأسود، حيث من المقرر إجراء تحقيق لتحديد سبب الحريق.

وأفادت وسائل إعلام رومانية بأن طاقم السفينة "يارا جيه"، التي كانت تبحر دون حمولة وترفع علم جزر القمر، أرسل نداء استغاثة على بعد نحو 10 أميال بحرية (5ر18 كيلومترا) جنوب شرقي مدينة سولينا الساحلية، عند مصب نهر الدانوب.

وأكد ميروتسا أن أفراد الطاقم تمكنوا من إخماد الحريق بأنفسهم قبل وصول فرق الإنقاذ الرومانية. وقال إن أيا من البحارة الـ17، وهم سوريون وهنود وإيرانيون، لم يُصب بأذى.

وقبل تسعة أيام، تعرضت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى غرقها قرب بلدة سفانتو جورجي الرومانية المطلة على البحر الأسود، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا. وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وتزايدت هجمات الطائرات المسيرة على السفن التجارية في البحر الأسود. وخلال الأيام الأخيرة، تضررت أيضا عدة سفن داخل المناطق الاقتصادية في البحر الأسود التابعة لبلغاريا المجاورة.

ورُصدت طائرات مسيرة مرارا في المجال الجوي الروماني منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا المجاورة، وذلك خلال الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية الواقعة على طول نهر الدانوب.