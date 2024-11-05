قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن يوآف جالانت، الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء، كان «شريكا موثوقا به».

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال باتريك رايدر قوله إنهم سيواصلون العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل.

وأضاف: «التزام أمريكا بأمن إسرائيل لا يزال صارما وستواصل وزارة الدفاع الأمريكية العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل».

وأقال نتنياهو، وزير الدفاع جالانت من منصبه، جراء انهيار الثقة بينهما على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وشابت علاقة نتنياهو وجالانت سلسلة خلافات بشأن إدارة الحرب.

وقال نتنياهو في بيان: «في خضم حرب، أكثر من أي وقت مضى، الثقة الكاملة مطلوبة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع».

وأضاف بشأن جالانت المنتمي مثله الى حزب الليكود اليميني: «على رغم أن الأشهر الأولى من الحملة شهدت مثل هذه الثقة والعمل المثمر، إلا أن هذه الثقة تآكلت على مدى الأشهر الماضية. في ضوء ذلك، قررت اليوم إنهاء ولاية وزير الدفاع».

وأشار نتنياهو الى أنه عيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس في المنصب خلفا لجالانت، زاعمًا أن كاتس أثبت بالفعل قدراته ومساهمته في الأمن القومي لإسرائيل.

كما عيّن جدعون ساعر وزيرًا جديدا للخارجية بعدما أعلن تولي سلفه حقيبة الدفاع، بحسب ما أفاد مكتب نتنياهو.

وبعد وقت قصير على صدور الإعلان، تجمّع مئات الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجا على إقالة جالانت.