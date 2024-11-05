 محافظ المنيا يلتقي بعدد من الحالات الإنسانية بحي جنوب ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية دعماً لهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنيا يلتقي بعدد من الحالات الإنسانية بحي جنوب ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية دعماً لهم

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 5:46 م

التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عددا من الحالات الإنسانية وذوى الهمم، عقب لقائه بهم خلال جولته بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا. وذلك للاستماع إلى شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

واستمع المحافظ، باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات للحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، موجهاً بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من تلك الأسر مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة.
أكد المحافظ، اهمية تلبية مطالب المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية موجها بتشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.

ووجه محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

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