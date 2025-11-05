كييف ترفض مزاعم روسيا عن تطويق وحدات أوكرانية

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء اليوم الثلاثاء إنه على عكس المزاعم الروسية، لا توجد وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية تم تطويقها في قطاع بوكروفسك-ميرنوهراد من الجبهة في منطقة شرقي دونيتسك.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة، أندريه كوفالوف، لوكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا، إن الوضع في بوكروفسك صعب.

ولكنه أضاف أن الوحدات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الخدمات اللوجستية وأن عملية جارية لطرد العدو الروسي من مدينة التعدين.

وفي الأيام الأخيرة، ساء الوضع العسكري للقوات الأوكرانية في بوكروفسك وحولها. وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا عن تطويق وحدات أوكرانية، وهو ما تنفيه كييف.

كما سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إلى القرب من الأجزاء المتنازع عليها من الجبهة ليحصل على انطباع شخصي عن الوضع.

وفي وقت سابق، أبلغت المخابرات العسكرية عن هجمات لعرقلة العدو عن تحقيق هدفه . ومع ذلك، حتى وفقا لخرائط المراقبين العسكريين الأوكرانيين، لم يتبق سوى ممر بعرض بضعة كيلومترات لتوصيل الإمدادات.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.