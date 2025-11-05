الصليب الأحمر: نزوح قسري لأكثر من 445 ألف شخص في جنوب السودان

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 445 ألف شخص من سكان دولة جنوب السودان أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب تصاعد العنف في مارس الماضي.

وجاء في تقرير الصليب الأحمر: "أدى تصاعد القتال في جنوب السودان إلى إجبار أكثر من 445 ألف شخص على الفرار من منازلهم عام 2025، ما أدى إلى تفاقم واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم"، بحسب شبكة العربية.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه "في ظل الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، والوضع المتوتر للغاية في مجال توفير الخدمات الأساسية، تواجه العائلات صعوبات متزايدة وعدم اليقين".

ودعت اللجنة، جميع أطراف النزاع والسلطات والجهات المانحة إلى اتخاذ تدابير "لمنع وقوع كارثة في الأشهر المقبلة".

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان قد أعلنت في 14 أكتوبر الماضي، أن أكثر من 300 ألف شخص أجبروا على الفرار من البلاد في عام 2025 بسبب الاشتباكات والأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وتعتبر جنوب السودان أصغر دول أفريقيا عمراً، حيث نالت استقلالها عام 2011، واندلعت حرب أهلية عام 2013 أودت بحياة نحو 400 ألف شخص في غضون خمس سنوات. وفي عام 2018 تمكنت الأطراف المتحاربة من التوصل إلى اتفاق سلام، بما في ذلك تقاسم السلطة، ومع ذلك، توتر الوضع مؤخرًا.

وفي 15 سبتمبر الماضي، دعت المعارضة إلى "تغيير النظام" بسبب اتهامات بالخيانة ضد رئيسها رياك مشار، الذي شغل سابقاً منصب النائب الأول للرئيس.