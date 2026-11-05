الحرس الثوري يستولي على مسيرتين أمريكيتين في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم استيلاء قواته على مسيرتي "لوكاس" أمريكيتين وإصابة نقلة نفط بلغم بحري واندلاع حريق في ناقلة أخرى وسفينة إطفاء جنوب مضيق هرمز.





ذكر بيان الحرس الثوري أن ناقلة نفط عملاقة تعرّضت لانفجار ناجم عن اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور ممر غير قانوني جنوب مضيق هرمز، ما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتوقفها عن الإبحار.



فيما شهدت المنطقة احتراق ناقلة أخرى وقاطرة إطفاء، إلى جانب نجاح مقاتلي الحرس في السيطرة على طائرتين مسيّرتين معاديتين وإنزالهما سالمتين.



وجاء في البيان: "الليلة الماضية، تعرّضت ناقلة نفط كبيرة كانت تحاول سلوك ممر غير قانوني جنوب مضيق هرمز لحادث حريق إثر اصطدامها بمین بحري، ما أدى إلى توقفها".



وأضاف البيان: "توقفت ناقلة نفط عملاقة أخرى كانت تغادر شرق مضيق هرمز بسبب حريق واسع النطاق، كما اندلعت النيران في قاطرة كانت قد اقتربت من الناقلة العملاقة للمساعدة في إخماد الحريق".

وأردف: "تمكّن مقاتلو وحدة الحرب الإلكترونية في القوة البحرية لحرس الثورة من السيطرة على طائرتين معاديتين من طراز "لوكاس" وقيادتهما، فأنزلاهما سالمتين على الأرض واستولوا عليهما."

واعتبر الحرس الثوري أن "النظام الأمريكي، الذي يدفع السفن بالتحريض والإصرار إلى خرق القانون وعبور الممر المزروع بالألغام، يحمّل دافعي الضرائب الأمريكيين وحلفاءه في المنطقة تكاليف باهظة لأقساط تأمين السفن المتضررة؛ ولو تحلّى بشيء من التدبير، لأطلق الأموال الإيرانية المجمّدة — وهي أقل من نصف ما أُنفق حتى الآن — بدلا من تكبّد هذه الخسائر الفادحة والهزيمة الانتخابية الفاضحة".

واختتم: "إن محاولة خرق القانون في مضيق هرمز لن تُفضي إلا إلى مزيد من الخسائر المالية والهزائم السياسية الأكبر لأمريكا".