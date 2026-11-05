حاكم فلوريدا: هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي كارثة سياسية قد تضعف الحزب لسنوات

وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بأنها كارثة سياسية قد تضعف الحزب لسنوات، نائيا بنفسه عن الرئيس دونالد ترامب بشأن أسباب الخسائر.

وقال ديسانتيس خلال ظهور له في فلوريدا، الأربعاء: "ما حدث يقترب من كارثة تهدد وجود الجمهوريين في مناطق كثيرة من البلاد".

وأضاف: "لم يكن ذلك تعبيرا عن تأييد للديمقراطيين، بل كان رفضا للجمهوريين في واشنطن"، واصفا الهزيمة بأنها "تعادل سياسيا اصطدام نيزك".

وفقد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي الكونجرس في انتخابات الثلاثاء.

وخالف ديسانتيس موقف ترامب، الذي ألقى باللوم على مرشحي الحزب الجمهوري في الهزيمة، معتبرا أن شعبيته الشخصية لم تنعكس على مستوى الدعم الذي حصلوا عليه، لكنه أقر بأن الحرب على إيران وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود أسهما في الخسائر.

وحذر ديسانتيس من أن الجمهوريين قد يواجهون صعوبة في استعادة السيطرة على الكونجرس لسنوات. وقال إنه لا يتوقع أن يتمكن الحزب من استعادة أغلبيته في مجلس الشيوخ عام 2028، كما استبعد إلى حد كبير فوزه بأغلبية مجلس النواب. وأضاف أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يتمكن الجمهوريون مجددا من السيطرة على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس معا.

وكان ديسانتيس نافس ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، لكنه انسحب بعد نتيجة ضعيفة في المؤتمرات الحزبية بولاية أيوا، ثم أعلن تأييده لترامب. ولم يستبعد خوض سباق الرئاسة مجددا عام 2028. وعندما سُئل عن خططه في مارس/آذار، قال: "سنرى". وتنتهي ولايته حاكما لفلوريدا في يناير/كانون الثاني.

كما سلط الضوء على نجاح الجمهوريين في فلوريدا، حيث حافظ الحزب على موقعه رغم خسائره في ولايات أخرى، عازيا ذلك إلى "سجل إدارته وثقة الناخبين بها".