الصندوق السعودي للتنمية يوقع 6 اتفاقيات لتمويل مشروعات في سوريا بأكثر من 403 ملايين دولار

وقع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الاتفاقيات وقعها الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير المالية السوري محمد يسر برنية، بحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائهما في الرياض.

وتتضمن الاتفاقيات تمويل ستة مشروعات، تشمل إعادة تأهيل وحدات التوليد بمحطة حلب الحرارية بقيمة 90 مليون دولار، وتطوير منظومة قياس مياه الشرب وتركيب 300 ألف عداد ذكي بقيمة 30 مليون دولار، وإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزا للدفاع المدني بقيمة 105 ملايين دولار.

كما تشمل إعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة بقيمة 60 مليون دولار، وإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لوزارة المالية السورية بأكثر من 18 مليون دولار.

وأوضحت الوكالة أن المشروعات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز قدرات الطوارئ والرعاية الصحية، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.

وأشارت إلى أن المملكة سبق أن قدمت لسوريا، عبر الصندوق السعودي للتنمية، منحتين خلال سبتمبر 2025، لإمدادها بالنفط الخام والمساهمة في تأمين جزء من رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر.