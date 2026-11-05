إصابة 3 فلسطينيين في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلية ومستعمرين على قاطفي الزيتون

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أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الخميس، جراء اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلية ومستعمرين عليهم بالضرب في بلدة قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الهلال الأحمر الفلسطيني القول، إن طواقمه "تعاملت مع ثلاث إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، ويجري نقل المصابين إلى المستشفى".

وفي السياق، "هاجم مستعمرون قاطفي الزيتون في منطقتي واد عباس والواد القبلي الواقعتين بين بلدتي ديراستيا وقراوة بني حسان، شمال غرب سلفيت"، بحسب (وفا).

وقال الناشط في مجال مقاومة الاستيطان، نظمي السلمان لـ(وفا)، "إن مجموعة كبيرة من المستعمرين هاجمت المزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم، ورشت باتجاههم غاز الفلفل، واعتدت عليهم بالضرب باستخدام العصي".