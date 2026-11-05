وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان المسار السياسي لتحقيق السلام في المنطقة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، صباح اليوم الخميس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بحث الجانبان خلال الاتصال أخر التطورات الإقليمية، فضلًا عن المسار السياسي والدبلوماسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكثفت قطر جهود الوساطة خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لتجنب تجدد الأعمال القتالية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن هناك «بصيص أمل» في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والهادفة إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، وهو أيضًا مستشار لرئيس الوزراء القطري، إن الوسطاء يواصلون «تبادل المقترحات» بهدف «ردم الفجوة» بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب الأنصاري في منشور على منصة «إكس»: «لا يمكن للوسيط أن يفقد الأمل. لقد شهدت الاتصالات بين الطرفين تطورات، لكن لا يمكن في هذه المرحلة الحديث عن أي تطور محدد».