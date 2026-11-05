محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والفخار بمشاركة 44 عارضا

افتتح الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، بمشاركة 44 عارضا وعارضة، وتستمر فعالياته حتى 7 نوفمبر الجاري، بقرية تونس السياحية بمركز يوسف الصديق، في إطار دعم الصناعات التراثية وتعزيز السياحة البيئية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالحرف اليدوية.

وتفقد المحافظ معارض الخزف والفخار والمنتجات اليدوية المنتشرة بشوارع القرية، والتي تضم مشغولات النخيل والسجاد اليدوي والمنحوتات الخشبية واللوحات الزيتية والتطريز والتريكو والمنتجات الشمعية والصابون الحيوي، كما زار مدرسة تعليم صناعة الخزف وعددا من الورش الحرفية، للتعرف على مراحل الإنتاج والمهارات الفنية المتوارثة.

وشهد المهرجان احتفالية فنية قدمتها فرق أكاديمية الفنون، فيما أكد محافظ الفيوم أن قرية تونس تمثل أيقونة للحرف اليدوية والجمال والسياحة البيئية في مصر، مشيرا إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية متنوعة، فضلا عن امتلاكها حرفيين وصناعا مهرة، ومن بينهم صناع الفخار بقرية النزلة، الذين يواصلون صناعة تراثية تمتد جذورها إلى عصور تاريخية سحيقة.

وقال غنيم إن مهرجان تونس يأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها المحافظة للترويج لمقوماتها السياحية والتراثية، ودعم أصحاب الحرف اليدوية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتسويق منتجاتهم، بما يسهم في الحفاظ على الحرف التقليدية من الاندثار، وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأضاف أن انتشار فعاليات المهرجان بمختلف شوارع القرية يتيح للأهالي والزائرين التفاعل مع الأنشطة والمنتجات المعروضة، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق استفادة حقيقية للمجتمع المحلي، من خلال دعم الحرفيين وإبراز إبداعاتهم وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار رؤية المحافظة للتحول إلى محافظة خضراء صديقة للبيئة، عبر تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية، ودعم السياحة المستدامة، والحفاظ على الهوية التراثية والحرف التقليدية، وتحقيق التكامل بين السياحة والأنشطة الإنتاجية والمجتمعية.

من جانبه، أوضح مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة أن المشاركين بالمهرجان ينقسمون إلى 24 عارضا يمثلون الإدارة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة، و20 عارضا وعارضة يمثلون وزارة التنمية المحلية والبيئة، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وهيئة تنمية الصعيد، وعددا من المديريات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفرع المجلس القومي للمرأة، إلى جانب منتجي الحرف اليدوية من أهالي قرية تونس والقرى المنتجة بالمحافظة.

وتتضمن فعاليات المهرجان تنظيم جولات بين معارض الحرف اليدوية، وفقرات فنية وموسيقية وبدوية، وزيارات لمتحف الكاريكاتير ومركز الفيوم للفنون، ومدرسة تعليم صناعة الخزف والفخار، وأبراج الحمام والخيام البدوية، إلى جانب ورش حية لصناعة الخوص والفخار والسجاد، ورسم الجداريات والبورتريهات واللوحات الزيتية.