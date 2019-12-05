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بعد 20 عاما.. كوريا الشمالية تنتهي من بناء سد في شمال شرق البلاد

علم كوريا الشمالية بصورة من أرشيف رويترز
علم كوريا الشمالية بصورة من أرشيف رويترز
سول - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 5:12 ص | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 5:12 ص

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أكملت بناء سد في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد بعد أكثر من عام على زيارة الزعيم كيم جونج-أون للمنطقة وانتقاده العمال بسبب "عدم كفاءتهم ومماطلتهم".

وأضافت: "سد فاليانج بمحطة أورانجتشون لتوليد الكهرباء اكتمل بشكل رائع.. إنه صرح كبير، وهو ثمرة اعتمادنا على الذات"، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت الوكالة قائلة، إن بناء السد "سيفتح الطريق أمام الإسراع في الانتهاء" من بناء محطة الطاقة وسيساعد على حل "مشكلة الكهرباء الحرجة".

وأوضحت أنه تم الاحتفال بانتهاء بناء السد أمس الأربعاء.

وبدأ العمل في بناء هذا السد منذ 20 عاما ، بحسب الوكالة.

وتسعى كوريا الشمالية لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية لحل أزمة الكهرباء المزمنة.


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