علق الإعلامي عمرو أديب على مبارة نهائي كأس مصر التي تقام اليوم السبت بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، قائلًا: «أنا نفسي طلائع الجيش يكسب، احنا عاوزين فرق جديدة تاخد بطولات»



وأعرب خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، عن رغبته في حصول باقي الفرق على البطولات، مضيفًا «الأهلى السنادي واخد الدوري ونهائي كاس أفريقيا ياخد الكاس ليه كفايا».



وقال إنه يريد أن يكون هناك منافسة بين الأندية على البطولات، متابعًا: «نادي طلائع الجيش محترم، وعنده مدرب مناضل وكفء ومحترف».



وتقام اليوم السبت مباراة نهائي كأس مصر باستاد برج العرب في الإسكندرية، بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش.

