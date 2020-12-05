«العاصمة الإدارية»: إلغاء مذكرة التفاهم مع تحالف «إليانس» وإعادة طرح 582 فدانا

قال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، إن مذكرة التفاهم التى أبرمتها الشركة مع تحالف «اليانس ــ صبور» تم إلغاؤها بعد انتهاء المهلة الزمنية التى منحتها العاصمة الادارية للتحالف للتوصل إلى اتفاق نهائى.

«سيتم اعادة طرح الأرض ومساحتها 582 فدانا الموقع بشأنها مذكرة التفاهم، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية التى حصلت عليها شركة اليانس لتقديم عرض لشراء الأرض بدلا من المشاركة وذلك بناء على رغبتهم ــ حسب تصريحات عابدين لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وخاطبت شركة العاصمة الادارية تحالف «إليانس ــ صبور» لتوضيح موقفهم من التعاقد على الأرض من عدمه ولم يتم الرد حتى الآن ومع انتهاء المهلة الزمنية، تم إلغاء الاتفاق السابق واعادة طرح الأرض على المستثمرين.

وكانت شركة العاصمة الادارية وقعت مذكرة تفاهم خلال يونية الماضى مع تحالف صبور ــ اليانس، لتطوير 582 فدانا، وبنظام الشراكة فى الإيرادات بنسبة 55% لتحالف اليانس اللبنانى و45 % للعاصمة الادارية، وأعلن تحالف اليانس العالمى عن اختيار مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور للقيام بجميع الاستشارات الهندسية لمشروع دايموند سيتى بالعاصمة الإدارية على مساحة 2.5 مليون متر مربع وبمساحة استثمارية مخططة تبلغ 4 ملايين متر مربع باستثمارات 100 مليار جنيه خلال 8 سنوات مدة تنفيذ المشروع.

ويقع المشروع على المحاور الرئيسية للعاصمة الادارية، حيث يطل مباشرة على النهر الاخضر وبالقرب من المنطقة الدبلوماسية ومنطقة الدوان تاون.

وخاطب تحالف «صبور ــ إليانس» مسئولى شركة العاصمة الإدارية لإعادة النظر فى تطوير 582 فدانا بنظام الشراكة، وإبداء رغبتهم فى شراء الأرض بدلا من تطويرها بنظام المشاركة.