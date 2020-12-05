وزير الخارجية الإسرائيلي يتلقى دعوة للقاء العاهل الأردني

تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، دعوة رسمية لزيارة الأردن، ولقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في الأيام القريبة.

ونقل الموقع الإلكتروني "إيلاف" السعودي، مساء أمس الجمعة، عن مصدر مطلع، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي جابي إشكنازي، الخميس الماضي، خلال لقاء جمعهما في معبر جسر الملك حسين الحدودي.

وأكد الموقع أن الجانبين بحثا سبل كسر الجمود بين البلدين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد واقعة الدبلوماسي الإسرائيلي بسفارة بلاده في عمان، الذي قتل أردنيين اثنين في بيته، إثر خلاف بينهم، حسبما ذكرت التقارير الصحفية حينها، فضلا عن الغضب الأردني من تصرفات الحكومة الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية، وإعلانه اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وكان العاهل الأردني رفض مرارًا في السنوات الأخيرة لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى أنه رفض استقبال مكالمات هاتفية منه.