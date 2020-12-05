أمير الكويت يوجه رسالة شكر إلى قادة السعودية وأمريكا وقطر على الإنجاز التاريخى لحل الخلاف الخليجى

من ناحية أخرى بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسائل شكر وتقدير إلى زعماء قطر والسعودية والولايات المتحدة على خلفية إحراز تقدم فى جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

ووجهت هذه الرسائل، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» إلى كل من الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى.

وأعرب الأمير نواف عن بالغ سعادته وارتياحه لما وصفه بأنه «إنجاز تاريخى تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التى بذلت أخيرا للتوصل إلى الاتفاق النهائى لحل الخلاف»، مشيرا إلى أن جميع الأطراف أبدت حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجى والعربى.

ولفت الأمير إلى أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه عكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها فى الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه، مستذكرا بهذا الصدد جهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح الذى فارق الحياة فى وقت سابق من العام الحالى.

وتابع: «كما نتوجه بالتهنئة والتقدير لإخوانى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى جميع الأصدقاء فى العالم على دعمهم لجهود الوساطة التى قامت بها دولة الكويت والذى كان محل تقدير من جانبنا».

وأعرب الأمير الكويتى عن امتنانه وتقديره لترامب لـ«جهوده الداعمة التى تعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».