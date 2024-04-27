الفنان أحمد عبد الوهاب: تجربتي في مسرح الجامعة ساعدت على تطوير مهاراتي اللغوية

كشف الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، عن بداياته الفنية، قائلا إن رحلته بدأت في مسرح الجامعة خلال دراسته في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، وعرض مساء الجمعة، أنه ينتمي إلى جيل واحد مع من الفنانين علي ربيع وكريم عفيفي ومحمد أسامة أوس أوس ومحمد فراج ومحمد سلام، مشيرا إلى أنهم كانوا يتشاركون التمثيل في مسرح الجامعة.

وأوضح أن تجربته في مسرح الجامعة ساعدته على تطوير مهاراته اللغوية وخاصة إتقان اللغة العربية، وتقديم الأدوار المختلفة، سواء كانت كوميدية أو درامية، لافتا إلى اكتشاف المخرج جلال موهبته في الكتابة من خلال مشاركته في ورشة الإبداع والإنتاج الثقافي.

وتابع: «كانت ورش العمل في المركز مع المخرج خالد جلال عبارة عن تمارين ارتجالية، كنا بنكتب مشاهدنا بأنفسنا ونرتجلها، ولاحظ الأستاذ خالد ميزتي في الكتابة، أنا وزميلي كريم سامي، فبدأنا بتقديم برامج اسكتشات صغيرة، ثم إعلانات، وأخيرًا أول فيلم لنا معًا».

وتطرق للحديث عن دوره في مسلسل «الحشاشين» خلال موسم دراما رمضان، والذي جسد فيه شخصية «يحيى بن المؤذن»، قائلا إنه تلقى ترشيحه من المخرج بيتر ميمي.

وأشار إلى شعوره بالخوف من تجسيد دور فارس لا سيما بعد تقديمه لدور كوميدي في رمضان السابق مع الفنانة يسرا في مسلسل «1000 حمدالله على السلامة»، قائلا:« لما عرض عليَ دور يحيى، أنا مكنتش عارف هعرف أعمل الدور ولا لأ!».

وتابع:«لما اتشرح لي الدور، وعرفت أني هقدم رمز الخير في المسلسل والمدافع عن الحق، والأستاذ كريم عبد العزيز هيقدم حسن الصباح؛ قلت للمخرج يعني المفروض الناس تكره كريم عبد العزيز وتحبني أنا بقى! إزاي إيه الورطة دي، أنا نفسي بحب كريم عبد العزيز، وقلت له أنا خايف جدًا من الدور».