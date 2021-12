قالت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء 10 أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ، السكان وهم يركضون، بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، أمس السبت.

وقال المسؤول بالوكالة عبدالمهاري، في بيان صحفي، إن 13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم، وأضاف أن 98 أصيبوا، بينما تم إجلاء 902، وفقا لرويترز.

وذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانغ، القريبة، في مؤتمر صحفي، إن 41 أصيبوا بحروق.

