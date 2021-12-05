أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على سعادته بالعدد الكبير من اللاعبين أصحاب الموهبة الكبيرة في المرحلة السنية التي يحق لها تمثيل منتخب مصر الأولمبي في الفترة الحالية.

وقال غريب في تصريحات لقناة أون سبورت :" لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين ونقوك بتفسيمهم بحيث لا يتأثر أي لاعب بمشاركته في المباريات مع فريقه".

وأضاف غريب :" سنبدأ معسكر جديد للمنتخب الأولمبي وسيشهد تواجد وجوه جديدة والجميع سيحصل على فرصة إثبات ذاته للجهاز الفني للمنتخب من أجل نيل شرف تمثيل منتخب مصر".

وأضاف غريب :" لم أتوقع الكم الكبير من اللاعبين المميزين في الدرجة الثانية .. لدينا كنز سيكون له شأن كبير في المرحلة المقبلة وستتهافت عليهم أندية الدوري الممتاز".

وأوضح :" إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي تعاقد مع بيراميدز قادمًا من نادي المريخ البورسعيدي .. وغيره من اللاعبين المميزين كانت بدايتهم في الدرجة الأولى والثانية والأن هم من نجوم الكرة المصرية".

وحول مستوى المنتخب الوطني الأول شدد غريب على سعادته بتواجد عدد كبير من اللاعبين صغار السن في المنتخب الوطني الأول مؤكدًا أن وجود قاعدة كبيرة يزيد من المنافسة وسيعود بالنفع على المنتخب الوطني مؤكدًا أنه يأمل في تقديم نجوم جدد للمنتخب الوطني الأول.