صحيفة سعودية: 1ر794 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى بلدانهم خلال 2022

استحوذت عشر دول على 51 % من تحويلات المغتربين إلى بلدانهم الأصلية حول العالم خلال العام الجاري، التي بلغت 7ر404 مليار دولار، مقابل 1ر794 مليار دولار الإجمالي العالمي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية السعودية" اليوم الاثنين، والذي استند إلى بيانات البنك الدولي، من المرجح أن ترتفع تحويلات المهاجرين حول العالم 7ر1 % خلال العام الجاري، مقارنة بقيمتها البالغة 1ر781 مليار دولار في 2021.

ويتوقع أن ترتفع تحويلات المهاجرين إلى أكبر عشر دول استقبالا للتحويلات بنسبة 7ر3%، مقابل 2ر390 مليار دولار قيمتها في 2021.

فيما أكبر دول العالم في قيمة التحويلات الوافدة من المغتربين كنسبة من الناتج المحلي للدولة، فتتصدرها، تونجا التي تشكل التحويلات الوافدة 50% من الاقتصاد، لبنان 38%، ساموا 34%، طاجكستان 32%، قيرغيزستان 31%، جامبيا 28%، هندوراس 27%، السلفادور 24%، هايتي 22%، ونيبال 22%.

وتصدرت الهند قائمة الدول المستقبلة لتحويلات المغتربين بالقيمة، بنحو 100 مليار دولار بزيادة 9ر11% عن عام 2021، وتمثل 9ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم المكسيك 3ر60 مليار دولار مرتفعة 4ر11% عن العام الماضي، وتمثل2ر4 %من الناتج المحلي للبلاد.

وحلت الصين ثالثا بتحويلات 51 مليار دولار "انخفضت 8ر3%" تمثل 3ر0% من الناتج، والفلبين 38 مليار دولار "ارتفعت 6ر3%" تعادل 5ر9% من الناتج، خامسا مصر بتحويلات 3ر32 مليار دولار "ارتفعت 7ر2% عن العام الماضي" وتشكل 9ر6% من الناتج المحلي.