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مصر
خارجية النواب توافق على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى مصر للطيران والهيئة العامة لمستشفيات باريس
الري: تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة إلقاء إحدى العائمات مخلفات صلبة بنهر النيل
رئيس زراعة النواب يرحب بقرار التموين بإعفاء المساحات الأقل من فدان من توريد الأرز
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في أول جلسة للحكومة اللبنانية بعد الشغور الرئاسي.. ميقاتي يدعو إلى التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية
رئيس وزراء روسيا: نصف التجارة بين موسكو وبكين تتم بالعملات الوطنية
الحكومة الفنلندية تقدم لنواب البرلمان مقترحا رسميا للانضمام إلى الناتو
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كأس العالم.. اليابان تجبر كرواتيا على اللجوء للوقت الإضافي
برونو لاباديا يعود لتدريب شتوتجارت رسميا
لاعبو دورتموند الدوليون يعودون للفريق بعد انتهاء مشاركاتهم في كأس العالم
رأي
فن
الآلات الشعبية تحتفي باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة ببورسعيد
افتتاح سينما حي جميل في جدة بمعرض للمصور جمال فهمي وبرنامج أفلام المخرج يوسف شاهين
بالتعاون مع عالمة مصريات.. أميرة سليم تطرح أغنية رومانسية في الكريسماس ورأس السنة
محمد منير يتعاون مع أمير طعيمة وعمرو مصطفى في أغنية سالوجا
مال وأعمال
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مواطن
ختام فعاليات المرحلة الأولى من النسخة الثانية لكأس هيئة تنشيط السياحة لليخوت الشراعية
5 ديسمبر.. نشرة الشروق الاقتصادية: إيقاف تسعير الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 1800 جنيه
غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح معرض ومؤتمر فوود أفريكا 2022
حوادث وقضايا
جنايات سوهاج: معاقبة سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامها بالإتجار في المواد المخدرة بجرجا
الإفراج عن إسماعيل الاسكندراني بعد انتهاء فترة سجنه 7 سنوات بحكم القضاء العسكري
تجديد حبس 3 متهمين بسرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية
القبض على شخص بحوزته 14 تذكرة من مخدر الشابو في أسوان
تليفزيون
مفيد فوزي يحكي قصة فصله من روز اليوسف في بداية مشواره: كان يعني الموت الصحفي
عاش في المقابر بعد أن طردته زوجته وكتبت البيت باسمها.. مأساة الحاج عبد الرحيم