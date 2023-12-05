رئيس أركان جيش الاحتلال: فكرة إغراق أنفاق المقاومة بالمياه جيدة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن إغراق أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالمياه فكرة جيدة، مشيرا إلى أن "كل قيادة (حركة) حماس مستهدفة وسنصل إليها"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات هاليفي تعليقا على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد زعمت في وقت سابق أنها عثرت على أكثر من 800 من فتحات الأنفاق في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الحالية، وفقاً لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، زعم هاليفي أن "قواته سيطرت على معاقل عدة لحركة حماس وقضت على عدد كبير من قادتها وعززت إنجازاتها في شمالي القطاع في الأيام الأخيرة".

وأضاف أن القوات انتقلت للمرحلة الثالثة من العملية البرية وبدأت العمل ضد معاقل حماس جنوبا، وباتت تحاصر خان يونس، على حد قوله.