ضبط متهم بتعدين العملات الرقمية المشفرة

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة وأمن القاهرة، من ضبط شخص متهم بالاتجار غير المشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى ممارسة صاحب مكتب للاستيراد والتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية - نشاط إجرامي.

وذلك من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذا قناة بذات الاسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وبحوزته هاتف محمول، وحدة حاسب آلى، و2 بطاقة دفع إلكترونى، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.