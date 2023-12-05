روسيا تعلن إسقاط 22 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وبحر آزوف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تصدت لعدة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة، عبر تطبيق تليجرام، إنه تم تدمير 22 طائرة مسيرة واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف، وشبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

ويتعذر التحقق من هذا النبأ من مصدر مستقل.

وتقول روسيا في كثير من الأحيان إنها نجحت في صد هجمات بطائرات مسيرة، ولكن تظهر تقارير عن الأضرار لاحقا.

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا المجاورة منذ أكثر من 21 شهرا.

وفي إطار التصدي للهجوم الروسي، قامت أوكرانيا مرارا وتكرارا بقصف البنية التحتية العسكرية على الأراضي الروسية، سواء في المناطق الحدودية أو لنائية.