أردوغان: نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته السياسية الداخلية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده كانت تأمل في أن تكون الهدنة الإنسانية في غزة دائمة لكن هذا لم يتحقق.



وأضاف خلال مشاركته كضيف شرف في القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة برمتها من أجل حساباته السياسية الداخلية.



وأكد أنّ استشهاد 17 ألف فلسطيني بريء هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الأفعال.



وأوضح أن بلاده قدّمت مساعدات إنسانية لغزة على متن 12 طائرة وسفينتين عبر مصر، لافتا إلى وصول عدد من الأطفال من مرضى السرطان إلى بلاده لتلقي العلاج.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.