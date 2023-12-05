مستشار الرئيس الفلسطيني: من العبث الحديث عن مستقبل الحكم في غزة قبل وقف العدوان

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن قوات الاحتلال تستهدف كل الشعب والوجود والمعنى الفلسطيني، بعدوانها وحرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة المحاصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «قوات الاحتلال تستخدم الذرائع الخاصة بمهاجمة حركات أو فضائل أو مقاومة لتسوق لنفسها أمام العالم أنها في حالة دفاع مشروع عن النفس».

واعتبر الحديث الآن عن مستقبل الحكم في غزة بأنه «من العبث وطنيًا وأخلاقيًا»، معقبًا: «من العبث وطنيًا وأخلاقيًا أن نخوض في تفاصيل كهذه بينما شعبنا يذبح ويقتل في غزة».

وأكمل: «أوقفوا إطلاق النار والمذبحة أولًا، لا يمكن أن نكون عدميين في تعاطينا مع الوقائع على الأرض ومتطلبات المصلحة الوطنية الفلسطينية».

وتساءل: «عن أي مستقبل وسيناريوهات يمكن أن نتحدث؟! يجب أن يتوقف العدوان ونضمن حماية أبنائنا وشعبنا، ثم سنكون منفتحين عن مناقشة أي فكرة، فضلا عن وحدة الأراضي والدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».

وأكد أن «مستقبل غزة هو مستقبل كل فلسطين»، لافتًا إلى أن «قوات الاحتلال لن تتمكن من فصل مستقبل غزة عن الضفة الغربية والقدس».

وعقب: «نحن شعب واحد وقضية واحدة، من يريد الحديث كلام منطقي نحن جاهزون لسماعه، والكلام المنطقي هو المتوافق مع الواقع والشرعية الدولية، أن مستقبل غزة في إطار الدولة المستقلة عاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية».