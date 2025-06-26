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استشهد 76 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ومنتظرون للمساعدات، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة منذ صباح الخميس.

وتأتي هذه الهجمات مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان لمراسل الأناضول، استهدفت الهجمات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين، وسوقا، ومنازل، ومنتظري مساعدات، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف جوي استهدف سيارة ودراجة نارية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي استهداف آخر، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مدنيين بمخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب بيان صادر عن مستشفى العودة.

كما أفاد المستشفى بأنه استقبل 8 إصابات بينهم 3 أطفال، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي تجمعات من المواطنين المنتظرين للمساعدات على شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع.

- شمال القطاع

استقبل مستشفيا الشفاء والمعمداني بمدينة غزة جثامين 5 شهداء وعددا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة البرش في بلدة جباليا.

كما وصلت جثامين 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء غارتين جويتين استهدفتا مجموعتين من المدنيين في شارع غزة القديم ومفترق الحلبي في جباليا البلد.

وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين.

وفي حي الشيخ رضوان، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين.

- وسط القطاع

استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع من المواطنين في سوق دير البلح.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات الإنسانية بنيران الجيش الإسرائيلي قرب جسر وادي غزة، قرب محور "نتساريم".

وفي منطقة وادي السلقا جنوب شرق دير البلح، استشهد فلسطيني بقصف مدفعي إسرائيلي، وأصيب آخران في قصف مماثل على مخيم البريج.

- جنوب القطاع

واستشهد فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب منطقة المقابر غرب مدينة خان يونس، كما قتل آخر من منتظري المساعدات بين مدينتي رفح وخان يونس، فيما أصيب عشرات آخرون.

والأربعاء، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن حصيلة ضحايا ما يُعرف بـ"آلية المساعدات الإسرائيلية الأمريكية" خلال شهر بلغت "549 شهيدا و4066 مصابا و39 مفقودا".

وفي مواصي خان يونس أيضا، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلتان، وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة "أبو عرب".

أيضا استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف منطقة قرب "عمارة جاسر" وسط خان يونس، فيما استشهد آخر بغارة جوية في محيط المستشفى الميداني الأردني غرب المدينة.

وفي مدينة رفح استشهد 3 مواطنين من منتظري المساعدات، كما انتشلت جثامين 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوب القطاع.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف على ساحل مدينة خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.