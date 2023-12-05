قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أعداد النازحين من سكان القطاع يصل إلى 90 % من إجمالي شعب غزة لا سيما في أعقاب اقتحام الاحتلال خان يونس الإثنين، معقبا: «90 % من الأهالي تركوا منازلهم إلى مصير المجهول».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، إلى استشهاد 16.480 فلسطينيا حتى اليوم، فضلا عن الشهداء المفقودين تحت أنقاض المنازل؛ نتيجة صعوبات انتشال الجثامين لعدم وجود معدات.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى استشهاد ما يتراوح بين 6 إلى 8 آلاف تحت الأنقاض جراء القصف تحت صمت وتبرير دولي مشين، مستشهدا بتصريحات الناطق باسم الخارجية بالأمس عن عدم امتلاك الولايات المتحدة أدلة حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب.

ولفت إلى تزويد الولايات المتحدة حكومة الاحتلال بـ 15 ألف صاروخ ضمن المعونات العسكرية الموجهة إلى إسرائيل بدعم من البيت الأبيض، مضيفا: «الاحتلال اعترف بقصف غزة بـ 100 ألف قذيفة مدفعية».

وأشار إلى رفض الاحتلال الاستجابة إلى الجهود السياسية التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى هدنة جديدة، قائلا: «تصريحات نتنياهو اليوم مع ذوي الأسرى بصعوبة استعادة كل الأسرى؛ تؤكد محاولة الدخول إلى خان يونس والإقدام على خطوات خطيرة من ضمنها إغراق الأنفاق بمياه البحر».