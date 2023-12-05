تعليق الرحلات مجددا في مطار ميونخ بسبب الجليد

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اضطر مطار ميونخ جنوبي ألمانيا، إلى تعليق عملياته الجوية مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء، بسبب الأمطار المتجمدة.

وأكد متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الجليد غطى جميع مدارج المطار بسبب الأمطار المتجمدة، وعليه تقرر تعليق عمليات الإقلاع والهبوط اعتبارا من الساعة 0600 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 1200 ظهرا، على الأقل.

وكشف جدول الوصول والمغادرة عبر شبكة الإنترنت إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات المقررة .

وكتب المطار على موقعه الإلكتروني إنه: "سيتم إزالة الجليد من مناطق العمليات في النصف الأول من اليوم. وستسمح الخطة باستئناف الحركة الجوية اعتبارا من منتصف النهار".

وأضاف: "ومع ذلك، يمكن افتراض وجوب إلغاء معظم الرحلات الجوية أيضا خلال بقية اليوم لأسباب تتعلق بالسلامة."

ويأتي ذلك بعد 48 ساعة فقط من استئناف المطار عملياته بعد إغلاق دام يومين بسبب تساقط الثلوج بغزارة.