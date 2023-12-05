أوكرانيا تعلن استهدافها بـ 23 مسيرة روسية وصاروخ خلال الليل

قالت أوكرانيا إن البلاد استهدفت بـ 23 طائرة مقاتلة روسية مسيرة بالإضافة إلى صاروخ خلال الليل.

وقال سلاح الجو الأوكراني يوم الاثنين عبر تليجرام إن 18 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم على البحر الأسود وكذلك الصاروخ تم صدها بنجاح.

ولم تردعلى الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وإجمالا، نشطت الدفاعات الجوية في تسع مناطق مختلفة من البلاد خلال الليل، وفقا للقوات الجوية.

وأكدت السلطات الروسية رسميا مقتل جنرال آخر في أوكرانيا.

وقال الكسندر جوسيف، حاكم منطقة فارونيش المتاخمة لأوكرانيا من ناحية الشرق، عبر قناته على تطبيق تيلجرام" قٌتل نائب قائد الفيلق الـ14 العسكري لأسطول بحر الشمال الميجور جنرال فلادمير زافادسكي خلال العملية العسكرية الخاصة في المنطقة".

ووصف جوسيف مقتل زافادسكي عن عمر يناهز 45 عاما " بالخسارة الفادحة".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بمقتل زافادسكي الاسبوع الماضي، ووفقا لمصادر روسية، فإن ستة جنرالات لقوا حتفهم في القتال بالاضافة إلى زافادسكي، في حين تقول أوكرانيا إن ما لا يقل عن 12 جنرالا روسيا لقوا حتفهم.

وسقط نحو 70 ألف جندي نظامي ومرتزق روسي منذ غزو أوكرانيا، حسبما قدرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي للحرب الذي نشر يوم الاثنين.

ويتكون الرقم من 50 ألف جندي من الجيش الروسي بالإضافة إلى 20 ألف مرتزق آخرين من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة ويغطي الفترة من 24 فبراير 2022 إلى نهاية نوفمبر من هذا العام.

وأصيب ما بين 180 ألفا و240 ألفا من الجنود النظاميين، إلى جانب 40 ألفا من المرتزقة، وفقا للتقرير.

ووفقا لتقديرات الناتو في نهاية نوفمبر، تجاوز عدد الضحايا الروس، القتلى والجرحى، 300 ألف شخص.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين حكوميين أمريكيين في الصيف بمقتل 120 ألف روسي وما بين 170 ألف و180 ألف جريح. وجاءت التقديرات الخاصة بأوكرانيا بـ 70 ألف قتيل وما بين 100 ألف و120 ألف جريح.

وترفض موسكو التقارير البريطانية باعتبارها دعاية معادية لروسيا.