وزير الأمن القومي الإسرائيلي: سنعرض على ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في حوار مع صحيفة معاريف العبرية أمس، بأن إسرائيل ستعرض على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة.

وادعى بن غفير في الحوار الذي نقلته وكالة سبوتنك، أن الخطة الإسرائيلية التي ستعرض على الرئيس ترامب تتضمن عنصرين وليس الاستيطان وحده، زاعما بأنها خطة أخلاقية ومنطقية وستفيد الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تصريحات بن غفير جاءت تعليقا على ما قاله الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أنه يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل.

وصباح اليوم قال بن غفير في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي نقلتها الجزيرة، إنه يجب وقف إدخال الوقود إلى غزة لأشهر "حتى تركع حماس وتقول خذوا المختطفين وأدخلوا الوقود"- على حد تعبيره.

في سياق آخر، كانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن مؤشرات لامكانية عقد صفقة أو اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة مقابل عودة الرهائن، بعد نشر أنباء عن عودة قطر كوسيط في التفاوض بين اسرائيل وحماس.

وقال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار إنه سيدعم الصفقة التي سيطرحها نتنياهو على الطاولة لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، لكنه أكد : " لا أحد بالحكومة يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن كمحور فيلادلفيا".