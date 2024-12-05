روسيا: حجم مساعدتنا لسوريا لمحاربة المسلحين يعتمد على تقييم الوضع في البلاد



قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن «حجم المساعدة المطلوبة من روسيا إلى السلطات السورية لمحاربة المسلحين يعتمد على تقييم الوضع في البلاد».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن «موسكو تراقب عن كثب مجريات الأحداث في سوريا، وتجري اتصالات بصورة مستمرة مع دمشق».

وأكمل: «في الوقت الحالي نراقب عن كثب ما يحدث في سوريا... اعتمادا على تقييم الوضع... سيكون من الممكن الحديث... عن مستوى المساعدة الضرورية للسلطات السورية من أجل تحقيق الاستقرار وللتعامل مع المسلحين والقضاء على هذا التهديد».

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة متحالفة معها في 27 نوفمبر، هجوما مباغتا ضد القوات الحكومية شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعا في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي، وصولا إلى شمال محافظة حماة (وسط) المجاورة.

وتحاول الفصائل منذ مطلع الأسبوع التقدم الى مدينة حماة، التي تعد مدينة استراتيجية في عمق سوريا، تربط حلب بدمشق.

ونزح أكثر من 115 ألف شخص جراء المعارك الأخيرة في محافظتي إدلب وحلب، وفق الأمم المتحدة، فيما قتل أكثر من 700 شخص، بينهم 110 مدنيين على الأقل.