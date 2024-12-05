 المعارضة السورية تسيطر على مطار حماة العسكري.. والجيش ينسحب لخارج المدينة - بوابة الشروق
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المعارضة السورية تسيطر على مطار حماة العسكري.. والجيش ينسحب لخارج المدينة

وكالات
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 3:26 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 3:26 م

في تطور للعمليات العسكرية الميدانية في مدينة حماة شمالي سوريا، أعلنت المعارضة السورية المسلحة نجاحها في السيطرة على مطار حماة العسكري، بحسب قناة الجزيرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، إن الجيش السوري يعيد انتشاره ويتموضع خارج مدينة حماة.

وكانت معارك بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة، بدأت منذ أمس داخل مدينة حماة، حيث قصف الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ تجمعات الفصائل المسلحة، في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم داخل مدينة حماة.

في المقابل قالت فصائل مسلحة، صباح اليوم، أنها تشتبك مع القوات السورية على في محاور عدة بريف حما حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، مؤكدة أنها استطاعت في الساعات الأولى من صباح اليوم التوغل داخل مدينة حماة.

وذكرت الفصائل المسلحة، عبر منصة "تليجرام"، أن "المعارك الجارية على محاور ريف حماة الشمالي".

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