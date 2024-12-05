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نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنهم يراقبون الأحداث في سوريا، مضيفا: "نستعد لكل السيناريوهات هجوميًّا ودفاعيًّا".



وأضاف جيش الاحتلال: "لن نسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود بين سوريا وإسرائيل وسنعمل لإحباط أي تهديد"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع ورئيس الأركان قيَّما الوضع بخصوص التطورات في سوريا.



ويأتي ذلك فيما أعلنت قوات المعارضة السورية دخول مدينة حماة والسيطرة على أحياء بها وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع السورية الانسحاب من المدينة.



وقالت المعارضة إنها سيطرت على سجن حماة المركزي وأطلقت سراح سجناء منه، مشيرة إلى أنها سيطرت على منطقة عقيربات ومحيطها في ريف حماة الشرقي.