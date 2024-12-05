ميقاتي: أولويتنا الوصول لاستقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن الأولوية هي الوصول إلى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال ميقاتي، خلال زيارته وزارة الخارجية والمغتربين، حيث اجتمع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ثم عقد اجتماعا مع أعضاء السلك الديبلوماسي والإداري، إن "موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني. ونحن نسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه".

وأضاف: "منذ يومين استقبلت رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي، واليوم استقبلت الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، وكان هناك تأكيد على ضرورة وقف اطلاق النار وانسحاب الجيش الاسرائيلي من أي أراضي لبنانية تقدم إليها في الفترة الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل الصحيح لإعادة السلام إلى جنوب الليطاني ولكل الأراضي اللبناني".

وأشار إلى "أننا مررنا ولا نزال نمر في ظروف صعبة، ولسوء الحظ لا يمكن أن نقول أنها ظروف مؤقتة ونحن نمر بها منذ فترة طويلة جدا".

وتابع: "علينا أن نكون حرصين على بعضنا البعض ونحافظ على وطنيتنا للتغلب على شكوكنا ببعضنا البعض والتدخل بأمور ربما ليست تعنينا"، مشددا على الحاجة لـ "تضافر الجهود ولأن نكون جميعا يدا واحدة والا نتشاطر على بعضنا البعض".