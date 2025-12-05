مؤشرات أولية لفرز بعض اللجان في إمبابة: تقدّم نشوى الديب ووليد المليجي وأحمد العجوز

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في عدد من اللجان الفرعية بدائرة إمبابة تقدّم النائبة السابقة والمرشحة المستقلة نشوى الديب، ووليد المليجي مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد العجوز، في منافسة محتدمة على مقعدَي المجلس في الجولة الثانية من إعادة انتخابات مجلس النواب.

وسجلت بعض اللجان الفرعية بمدرستي عثمان بن عفان وخالد بن الوليد حصول نشوى الديب على 763 و525 صوتًا، بينما حصل وليد المليجي على 542 صوتًا، وأحمد العجوز على 517 صوتًا، من إجمالي 1525 صوتًا صحيحًا.

وتتواصل عمليات الفرز في باقي اللجان الفرعية، في انتظار إعلان الحصر العددي الإجمالي من قِبل اللجنة العامة بالدائرة، والتي تواصل تلقي محاضر الفرز من اللجان الفرعية في مقرها بمركز البحوث الزراعية.

ومن أبرز مشاهد اليوم الثاني، خيّم الحزن على المشهد الانتخابي عقب إعلان وفاة المرشح المستقل سعيد عبد الواحد، حيث توقفت بعض الحملات عن أنشطتها الدعائية، وتجمع عدد من أنصاره والمواطنين في مشاهد تعاطف إنساني تزامنًا مع تشييعه إلى مثواه الأخير، دون أن يؤثر ذلك على انتظام سير العملية الانتخابية.

وشهدت دائرة إمبابة منافسة بين 14 مرشحًا على مقعدَي مجلس النواب، من بينهم مرشح حزب مستقبل وطن وليد المليجي، ومرشح حزب المحافظين والنائب البرلماني السابق إيهاب الخولي، صاحب المركز الثاني في ترتيب المرشحين، إلى جانب سعي النائبة نشوى الديب للاحتفاظ بمقعدها لدورة ثالثة، ومنافسة النائبة السابقة شادية ثابت، ومرشح حزب الوفد أحمد المنشاوي.