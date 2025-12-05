 بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 4:56 م القاهرة
بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

آلاء يوسف
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 4:24 م | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 4:24 م

نفت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية، استنادا إلى مصادر وصفتها بالمضللة، بشأن استقالة البطريرك يوسف العبسي.

وأكدت البطريركية، في بيان رسمي صادر عن مكتب البطريرك يوسف العبسي، أنه لا وجود أصلا لأي استقالة ليبت فيها بابا الفاتيكان، مشددة على عدم وجود نية للاستقالة، وأن البطريرك يمارس مهامه كالمعتاد.

وجاء في البيان: "تجدد بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك نفي خبر استقالة غبطة البطريرك يوسف العبسي جملة وتفصيلا، وتؤكد أنه خبر ملفق، وتحذر الأطراف التي تدعي التحدث باسم الكرسي الرسولي أو باسم البطريركية".

ودعت البطريركية وسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، تفاديا لإحداث بلبلة أو إلحاق الضرر بالمؤمنين.

