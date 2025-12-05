بوركينا فاسو تعتزم إعادة تطبيق عقوبة الإعدام عن جرائم الخيانة والإرهاب والتجسس

وافق مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام، مستهدفا جرائم مثل الخيانة والإرهاب والتجسس، طبقا لما ذكرته السلطات.

وقال وزير العدل، إيداسو رودريجيز بايالا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في وقت متأخر من أمس الخميس إن "اعتماد مشروع القانون جزء من الإصلاحات.. من أجل الحصول على عدالة تستجيب للتطلعات العميقة لشعبنا".

وألغيت عقوبة الإعدام في البلاد في عام 2018. ويتعين إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان ومراجعته من قبل المحاكم قبل أن يصبح قانونا.

يشار إلى أنه منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب عام 2022، أطلق الزعماء العسكريون في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إصلاحات شاملة، بما في ذلك تأجيل الانتخابات، التي كان من المتوقع أن تعيد الحكم المدني وتحل لجنة الانتخابات المستقلة في البلاد.

وأسكتت بوركينا فاسو بشكل متزايد وسائل الإعلام الناقدة في السنوات الأخيرة.